Подмосковье 05 апреля 2024, 11:37 Около 400 человек обучили работе с «Умной платежкой» в МФЦ Солнечногорска с начала года Около 400 человек обучили работе с «Умной платежкой» в МФЦ Солнечногорска Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

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В многофункциональном центре Солнечногорска провели обучающее занятие для людей старшего поколения по использованию сервиса «Умная платежка». Всего с начала 2024 года обучение по получению электронных услуг и онлайн оплате ЖКУ прошли порядка 400 человек.

Специалисты многофункционального центра рассказали о трех способах онлайн оплаты коммунальных услуг: через приложение банка, «МосОблЕИРЦ» и портал госуслуг.

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У цифровых сервисов много преимуществ: отсутствие комиссии, возможность получать бонусы и кешбэк, доступная история всех начислений и оплат. Рассчитаться за коммунальные услуги можно в любое время без очередей и траты времени на личное посещение центров. Специалисты помогают при необходимости установить приложение, зарегистрировать личный кабинет и разобраться, как им пользоваться.

«Московская область — в лидерах по внедрению цифровых услуг. По поручению губернатора Андрея Юрьевича Воробьева на базе МФЦ проходит обучение для жителей: их знакомят с порталом „МосОблЕИРЦ“ и госуслуг. Люди узнают, как со своих смартфонов можно оплатить коммунальные услуги или записаться на прием. Также на территории городского округа работают мобильные офисы МФЦ, где каждый желающий может воспользоваться компьютером для получения госуслуг», — отметил исполняющий обязанности заместителя главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

Занятия по использованию электронных ресурсов в МФЦ проходят еженедельно по согласованию с заявителями в удобное для них время.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе началась запись детей в первые классы. Подать заявление на зачисление ребенка жители могут через «Госуслуги».

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