Подмосковье 11 августа 2023, 15:44 Около 400 аварийных деревьев спилили в лесах Подмосковья в июле Комитет лесного хозяйства Московской области

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В июле в лесах Московской области спилили 378 аварийных деревьев. Об этом сообщил курирующий Комлесхоз зампред правительства региона Георгий Филимонов.

«По обращениям жителей Подмосковья на четверть были увеличены плановые объемы по рубке аварийных деревьев <…> Всего же до конца 2023 года планируется убрать более пяти тысяч аварийных деревьев», — рассказал Филимонов.

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Больше всего деревьев убрали с территории Сергиево-Посадского лесничества — 95 стволов, а также Истринского — 76 и Талдомского — 58.

По вопросам уборки опасных деревьев жители могут обратиться в лесничества, через портал «Добродел» и центр управления региона. Уборка деревьев возможна на расстоянии не далее 100 метров от населенных пунктов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал все профильные службы усилить наблюдение за пожарной безопасностью в лесах региона.

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