Подмосковье 27 июня 2023, 16:27 Около 400 актеров приняли участие в кастинге Московского областного театра драмы и комедии в Ногинске

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Кастинг для профессиональных актеров проходит в Московском областном театре драмы и комедии. Всего было подано около 400 заявок, около 80 актеров пригласили на прослушивание.

Выступления актеров вместе с художественным руководителем и режиссером смотрела театральная труппа. В прошлом году 12 актеров Московского областного театра драмы и комедии также прошли такой кастинг. Одной из них была из Магнитогорска Екатерина Галаева. Сейчас она играет роль Анны Павловны в комедии «Доходное место».

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«Я следила за творчеством Михаила Николаевича Чумаченко и Николая Ивановича Дручек, очень хотела с ними поработать. Приехала именно к ним, сюда в Московский областной театр», — поделилась Екатерина.

Театр сотрудничает со многими вузами. Свои дипломные спектакли студенты показывают именно на сцене Московского областного театра драмы и комедии. Так молодые актеры присматриваются площадке, а режиссеры к потенциальным участникам труппы.

«Мы уже играли здесь два спектакля, нам понравилось. Понравилась труппа, режиссер и наш мастер предложил нам поучаствовать в прослушивании. Мы очень рады, что нас пригласили», — рассказала участница кастинга Мария Канивец.

На сцену театра в течение трех дней будут выходить актеры со всей России. У участников нет никакого задания. Можно читать стихи, показывать миниатюры, петь и танцевать. Осенний театральный сезон в театре начнется с обновленной труппой.

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