Подмосковье 05 декабря 2022, 17:21 Около 40 жителей Подмосковья стали общественными лесными инспекторами с начала года

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Удостоверения общественных лесных инспекторов в 2022 году получили 40 жителей Московской области. Об этом рассказал курирующий Комлесхоз зампред правительства Подмосковья Георгий Филимонов.

Зампред уточнил, что всего в Подмосковье работают 294 общественных лесных инспектора.

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« Они — самые активные помощники. Вместе с лесничими участвуют в лесовосстановительных мероприятиях, субботниках по уборке мусора, проводят разъяснительную работу среди своих соседей по пожарной и санитарной безопасности», — отметил Георгий Филимонов.

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Председатель Комлесхоза Московской области Олег Баженов напомнил, что институт общественных лесных инспекторов заработал в регионе с 2016 года. Чтобы стать общественным инспектором, нужно быть совершеннолетним, не иметь судимости и административных взысканий.

« Помогать работникам лесного хозяйства могут все желающие, достигшие возраста 18 лет. После прохождения аттестации вручается удостоверение», — уточнил Олег Баженов.

Ранее стало известно, что первые елочные базары открылись в Подмосковье.

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