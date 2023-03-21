Подмосковье 21 марта 2023, 11:36 Около 40 тысяч жителей Подмосковья заключили договор на ТО газовой техники с начала года Мособлгаз

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Свыше 40 тысяч жителей Подмосковья заключили договор на техобслуживание газового оборудования с начала года. Из низ 35 тысяч — с компанией «МособлгазСервис». Об этом сообщили в Минэнергетики региона.

Глава министерства Александр Самарин рассказал, что по закону все потребители должны иметь договор на техобслужвание со специализированной организацией. По нему сотрудники газовых служб проверяют оборудование и выявляют неисправности. Проводить такие осмотры необходимо не реже раза в год.

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Заявку на заключение договора можно подать на сайте.

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