Около 40 тысяч школьников приняли участие в открытом уроке в День экологических знаний в Подмосковье

В Подмосковье провели большой открытый урок для девятиклассников по раздельному сбору отходов, приуроченный ко Дню экологических знаний. В занятии очно и онлайн приняли участие около 40 тысяч школьников из 44 округов, сообщили в пресс-службе МинЖКХ региона. Такие уроки проводят в рамках президентского проекта «Экология».

Самый массовый экоурок провели председатель «Ассоциации общественного контроля в сфере ТКО по Московской области» Лилия Белова и министр ЖКХ региона Антон Велиховский. Также школьников поприветствовал и поздравил с праздником зампред правительства Подмосковья Евгений Хромушин.

Экологическое образование в школах является важным этапом строительства комплексной системы обращения с отходами Подмосковья. Культурный код — разделять отходы дома — должен закладываться с детства, сегодня для нас очевидно, что дети наиболее активно вовлечены в раздельный сбор отходов, они — «движок» всех экологических процессов, происходящих в нашем регионе Евгений Хромушин заместитель председателя правительства Подмосковья

В ходе урока учащимся объяснили основы сортировки отходов дома и на учебе и показали, что с ними происходит после попадания на переработку. В качестве бонуса ребятам провели прямое включение с завода ООО «Ориспром», занимающимся переработкой шин, которые сейчас принимают по акции «Сдай старые шины на переработку!»

«В первую очередь, мы сами должны показывать детям пример разумного потребления и правильной организации сортировки отходов, не игнорируя ни один их вопрос. Сейчас ограничительные меры ослаблены, ребята вернулись в классы и появилась возможность присоединиться к открытому уроку, лично со всеми пообщаться и помочь разобраться в вопросе», — сказал министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.

Как отметила председатель «Ассоциации общественного контроля в сфере ТКО по Подмосковью Лилия Белова, сейчас обсуждается возможность расширения программы и возможности перенести некоторые экскурсии из онлайна в реальность.

Интерактивная часть эко-урока состоялась при участии Рузского регионального оператора компании «РТ-Инвест». Школьникам продемонстрировали серые баки для смешанных отходов и синие для вторсырья, а также наглядно объяснили правила раздельного сбора. В синие баки должны попадать только те отходы, которые можно использовать вторично. Это бумага, картон, стекло, алюминиевые банки и пластиковые бутылки. Крышки необходимо открутить, а сами бутылки — смять, чтобы они занимали меньше места в контейнере. Фракции для переработки должны быть чистыми, без пищевых примесей.

Ранее участие в уроке по раздельному сбору мусора приняли около двух тысяч школьников из 27 школ Щелкова.