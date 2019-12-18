Месяц добрых дел. Около 40 тысяч рублей собрали школьники в ходе благотворительной ярмарки в Дубне

Ученики школы № 2 в Дубне выставили на продажу свои поделки, игрушки и домашние лакомства. Все вырученные деньги отправят на лечение шестилетнего дубненца Андрея Джамиля, который страдает от эпилепсии.

На ярмарке можно было найти блюдо по вкусу и по демократичным ценам. Например, настоящие восточные десерты можно было попробовать всего за 20 рублей. Ученица школы № 2 Захро Набиева самостоятельно приготовила традиционные иранские сладости. А у Раисы Липатовой в школе учатся два внука. По их просьбе она приготовила свое фирменное блюдо.

Источник фото: телеканал «360»

«Младший за неделю еще меня предупредил: „бабушка, надо мальчику помочь“. И я до часу ночи пекла то блины, то пироги и сырники. У меня особенные пирожки с капустой, их еще моя бабушка пекла», — рассказала Раиса Липатова.

В школе декабрь объявлен месяцем добрых дел. Совместно с благотворительным фондом «Добрая Дубна» ученики решили устроить ярмарку в поддержку шестилетнего земляка Андрея Джамиля. Мальчик болен эпилепсией в тяжелой форме. Дети захотели помочь собрать средства на специальные ходунки, которые помогут Андрею ходить.

Источник фото: телеканал «360»

«Дети и родители, все учителя очень поддерживают эту акцию. Очень много поделок будет, сделанных своими руками — новогодних, тематических, добрых, хороших сувениров, которые сделаны с душой. Мы надеемся, что вырученные деньги помогут ребенку, которого дети, возможно, видят во дворе нашего района, школы, поэтому все у нас участвуют. С 1 по 11 класс», — отметила Анна Куликова, учитель школы № 2.

Источник фото: телеканал «360»

Всего удалось собрать около 40 тысяч рублей. Все вырученные средства передадут родителям мальчика.