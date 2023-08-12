Подмосковье 12 августа 2023, 02:00 Около 40 тысяч гектаров земли обработали от борщевика в Подмосковье Пресс-служба Минсельхозпрод МО

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В Московской области от борщевика обработали около 40 тысяч гектаров. Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия региона.

«Лидерами по объемам обработанных площадей стали округ Клин, Можайский и Волоколамский», — сообщил курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Подмосковья Георгий Филимонов.

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В Клину обработали 3,5 тысячи гектаров, в Можайске — 2845, а в Волоколамске — 1861. Также работа ведется на частных землях.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что главной задачей прошедшего гастрономического фестиваля в Истре стала максимальная поддержка аграриев и диалог с ними.

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