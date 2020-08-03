Около 40 тысяч детей отдохнут до конца лета в школьных лагерях Подмосковья

«В Подмосковье на базе образовательных учреждений работает почти тысяча лагерей, досуговых площадок и отрядов», — уточнила министр.

Она обратила внимание на то, что при подготовке школьных лагерей дневного пребывания особый акцент сделан на безопасности. По словам Ирины Каклюгиной, сделано все, чтобы дети были в безопасности и чувствовали себя комфортно.

«В учреждениях регулярно проходит уборка, в необходимом количестве представлены антисептики и индивидуальные средства защиты», — добавила Каклюгина.