03 августа 2020, 18:46
Около 40 тысяч детей отдохнут до конца лета в школьных лагерях Подмосковья
Глава Министерства образования Подмосковья Ирина Каклюгина рассказала, что в школьных лагерях области до конца летних каникул отдохнут порядка 40 тысяч детей. Об этом сообщила пресс-служба профильного ведомства.
«В Подмосковье на базе образовательных учреждений работает почти тысяча лагерей, досуговых площадок и отрядов», — уточнила министр.
Она обратила внимание на то, что при подготовке школьных лагерей дневного пребывания особый акцент сделан на безопасности. По словам Ирины Каклюгиной, сделано все, чтобы дети были в безопасности и чувствовали себя комфортно.
«В учреждениях регулярно проходит уборка, в необходимом количестве представлены антисептики и индивидуальные средства защиты», — добавила Каклюгина.