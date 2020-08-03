facebook_pixel
    03 августа 2020, 18:46

    Около 40 тысяч детей отдохнут до конца лета в школьных лагерях Подмосковья

    Артур Блянихов

    Глава Министерства образования Подмосковья Ирина Каклюгина рассказала, что в школьных лагерях области до конца летних каникул отдохнут порядка 40 тысяч детей. Об этом сообщила пресс-служба профильного ведомства.

    «В Подмосковье на базе образовательных учреждений работает почти тысяча лагерей, досуговых площадок и отрядов», — уточнила министр.

    Она обратила внимание на то, что при подготовке школьных лагерей дневного пребывания особый акцент сделан на безопасности. По словам Ирины Каклюгиной, сделано все, чтобы дети были в безопасности и чувствовали себя комфортно.

    «В учреждениях регулярно проходит уборка, в необходимом количестве представлены антисептики и индивидуальные средства защиты», — добавила Каклюгина.

    Новости SMI.FM