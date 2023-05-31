Подмосковье 31 мая 2023, 09:45 Около 40 сирот из Серпухова получат ключи от квартир в 2023 году

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Собственное жилье получат 38 сирот из Серпухова в 2023 году. Церемония вручения ключей от квартир прошла в администрации округа.

Глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко вручил ключи от квартир сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Такой подарок к 18-летию они получили в рамках государственной программы Московской области «Жилище».

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«Это очень важно — иметь свою крышу, свой угол, чтобы спокойно идти дальше по жизни», — отметил Сергей Никитенко.

Ребят пришли поддержать не только приемные родители, но и начальник окружного управления социального развития Ирина Ермакова, депутат Московской областной Думы Татьяна Карзубова и серпуховский городской прокурор. Они помогли сиротам получить свое жилье.

«В начале года подлежало обеспечению жилыми помещениями 35 детей, но сегодня эта цифра увеличилась [до] 38 <…> из-за того, что органы прокуратуры подают иски в интересах детей, которых по каким-то причинам отказываются включать в список сирот», — рассказал прокурор городского округа Серпухов Роман Денисов.

Торжественное мероприятие завершили общей фотографией на память.

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