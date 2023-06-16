Подмосковье 16 июня 2023, 16:08 Около 40 школьников из Мытищ приняли участие в соревнованиях «Большая гонка»

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Соревнования «Большая гонка» прошли в молодежном центре «Импульс» в Мытищах. Участие в них приняли около 40 детей в возрасте от семи до 10 лет из летних школьных лагерей.

В «Большой гонке» было пять этапов: рисунок на скорость, дженга, волна, перетягивание каната и лимбо.

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«Мы подготовили для детей пять эстафет, где они развивают командное образование, ловкость, гибкость, а также свой творческий потенциал», — рассказала специалист по работе с молодежью центра «Импульс» Снежана Андросова.

Несколько раз в неделю молодежный центр «Импульс» проводит мероприятия для ребят, которые ходят в летние школьные лагеря. Основная цель — занять и развлечь детей в период каникул.

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