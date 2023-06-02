Подмосковье 02 июня 2023, 21:40 Около 40 рабочих мест создадут на новом производстве в Солнечногорске

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В деревне Кочугино в Солнечногорске компания «Айсо-энерго» построит производственно-складской комплекс На предприятии создадут 40 рабочих мест.

Объем инвестиций в проект составил около 500 миллионов рублей. Объект планируют построить в первом квартале следующего года.

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Компания специализируется на производстве электротехнического и IT-оборудования. Выручка организации в прошлом году составила 1,5 миллиарда рублей.

«Одна из поставленных задач губернатором Андреем Воробьевым — развитие программы импортозамещения в условиях санкций. Для себя ставим задачу привлечь ещt больше инвестиций в экономику округа и региона, создавать такие условия для бизнеса, чтобы при выборе локации для размещения наш городской округ был в приоритете», — сообщил замглавы округа Кирилл Типографщик.

Rомпания «Айсо-энерго» разрабатывает системы гарантийного бесперебойного электропитания.

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