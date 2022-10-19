Около 40 рабочих мест появится на заводе автомобильной техники в Электростали | 360°

Подмосковье 19 октября 2022, 11:54 Около 40 рабочих мест появится на заводе автомобильной техники в Электростали

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Подмосковный производитель автомобильной техники собирается расширять производство в Электростали. Речь идет о заводе «ТК ЛИФТ», который стал адресатом региональной поддержки. Он получил землю по программе импортозамещения «Земля за один рубль».

Этой компании предоставили участок размером больше 3,2 гектаров в Электростали. В проект собираются инвестировать как минимум 111,5 миллиона рублей. Если предприятие будет расширено, там появится около 40 новых рабочих мест.

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«Запуск производства запланирован на 3 квартал следующего года», — сообщила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

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Предприятие занимается выпуском автомобилей с крюковыми установками «мультилифт», мусоровозов и многого другого. Кроме того, компания занимается сервисом и обслуживанием техники по гарантии.

Только за последние семь месяцев в Минолимуществе передали уже 37 земельных участков для того, чтобы развивать новое или уже открытое производство. Предоставить участки могут многим представителям бизнеса, которые занимаются импортозамещением. Например, в сельском хозяйстве, пищевой промышленности, фармацевтике.

«Расширение такого предприятия, как завод спецтехники „ТК ЛИФТ“, для нас также имеет важное значение. Клиентами компании являются в том числе и наши региональные операторы по обращению с отходами, а также крупнейшие металлургические, мясоперерабатывающие и деревообрабатывающие компании и другие предприятия, использующие спецтехнику в своей работе», — подчеркнула министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

По этой программе земли за рубль доступны вполне конкретные участки. С их списком можно ознакомиться на интерактивной карте, расположенной на инвестиционном портале Московской области. Когда участок уже удастся выбрать, потом нужно сразу же подавать заявку на его получение. Сделать это можно на официальном портале РПГУ.