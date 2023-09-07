Подмосковье 07 сентября 2023, 13:24 Около 40 рабочих мест появится на новом производстве бытовой химии в Подольске ООО «НТТ»

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Компания ООО «НТТ» запустила в Подольске производство бытовой химии. На нем появится около 40 рабочих мест, сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В проект вложили 100 миллионов рублей.

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«Еще работая в сегменте торговли, мы активно сотрудничали с подмосковным Фондом поддержки внешнеэкономической деятельности и, получая его консультации, развивали экспортную деятельность, укрепляли позиции на рынке. В результате нами было принято закономерное решение о запуске собственного производства», — рассказал директор по развитию компании Андрей Петров.

На производстве заработала одна линия, до конца года запустят вторую.

Компания делает стиральный порошок, запасные гигиенические блоки для унитазов, сухие капсулы для стирки и таблетки для посудомоек. На полную мощность предприятие выйдет уже к 2025 году. К этому моменту завод будет делать до четырех тонн продукции ежегодно.

ООО «НТТ» запустило производство продукции под торговой маркой GoodHelper. Помимо России, продукцию поставляют в Белоруссию, Узбекистан и Казахстан.

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