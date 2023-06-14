14 июня 2023, 11:48
Около 40 рабочих мест появится на новом медицинском складе в Химках
В Химках построят производственно-складской комплекс по изготовлению и хранению медицинской упаковки. Проект позволит создать 40 рабочих мест в округе. Об этом сообщили в министерстве жилищной политики региона.
Инвестиции в первую очередь проекта компании «Клинипак» составят 750 миллионов рублей. На складе будут хранить пакеты, рулоны, оберточные материалы и пластиковую тару для стерилизации приборов и препаратов.
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Проект сопровождали представители ЦСС: они проводили совещания по комплектности и содержанию проектной документации для получения разрешения на строительство.
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