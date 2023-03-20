Подмосковье 20 марта 2023, 13:41 Около 40 прудов и озер Подмосковья очистят в 2023 году Фото Алексея Карпова

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В 2023 году в Московской области почистят порядка 40 прудов и озер. Мероприятия проведут в рамках по программе «100 озер и прудов».

Перечень водоемов составило Минэкологии Московской области совместно с администрациями городских округов по результатам голосования местных жителей. Более 45 тысяч человек высказывались через портал «Добродел». Участники выбирали из 148 объектов.

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«Водоемы — это центр притяжения в любом населенном пункте, более 15 миллионов человек ежегодно посещают водные объекты Московской области с целью туризма, рыбалки или отдыха», — сообщил министр экологии региона Тихон Фирсов.

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В итоге в этом году приведут в порядок Вишняковский пруд в Балашихе, водоем в поселке Малино в Ступине, в деревне Елино в Солнечногорске, Большой Немчиновский пруд в Одинцове, Кратовское озеро в Раменском, пруд Технический сад в Егорьевске и другие.

Из них за очистку 14 объектов будет отвечать Минэкологии, два пруда расчистят силами муниципалитетов и 24 — подмосковной «Дирекции экологических проектов».

В прошлом году в рамках программы привели в порядок 64 водоема.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что территории 20 станций на МЦД-3 и МЦД-4 благоустроят в Подмосковье до конца года. Третий диаметр запустят в августе, четвертый — в сентябре.

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