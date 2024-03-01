Подмосковье 01 марта 2024, 13:24 Около 40 обращений жителей рассмотрели на выездном приеме администрации в деревне Пешки Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

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Выездной прием администрации Солнечногорска прошел в деревне Пешки. Руководитель муниципалитета Константин Михальков и его заместители по профильным направлениям решили с жителями около 40 вопросов по разным темам.

Перед выездным приемом администрации глава муниципалитета Константин Михальков встретился со старостами и активистами деревни Пешки. Они обсудили развитие территории населенного пункта.

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На выездном приеме большая часть обращений касалась жилищно-коммунального хозяйства. Как отметил Константин Михальков, реконструкция сетей и питающего деревню фидера решит проблемы с перебоями подачи электроэнергии, а запуск новой блочно-модульной котельной повысит качество теплоснабжения. Эти работы «Россети» и «Газпром теплоэнерго» проведут в 2024 году.

Также жители деревни попросили обустроить тротуары вдоль региональных дорог.

«Это касается безопасности наших жителей, поэтому проработаем совместно с областным Министерством транспорта», — сообщил Константин Михальков.

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