Около 40 социально значимых объектов Подмосковья обеспечили электричеством за полгода

Около 40 социально значимых объектов Подмосковья подключили к электросетям с начала 2020 года. Среди них — школы, поликлиники, спортивные и культурные площадки, а также другие организации.

Об этом рассказал министр энергетики Подмосковья Александр Самарин. Он добавил, что к электросетям подключили объекты сельского хозяйства, инвестиционные площадки, пристройки в школам, новые инфекционные центры и не только.

До конца года обеспечить необходимыми мощностями планируем еще порядка 300 объектов Александр Самарин.

Например, к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне газифицировали деревню Петрищево под Рузой. Там открыли мультимедийный музей, посвященный Зое Космодемьянской. Сам комплекс получил необходимые электрические мощности.

Такую же работу провели для спортивных стадионов «Химик» в Чехове и «Авангард» в Домодедове. Прежде всего их масштабно реконструировали. Оба объекта обеспечили дополнительными мощностями.

К сетям подключили животноводческий комплекс «Ступинская Нива», индустриальный парк «Клинавтотранс», а также другие объекты. Специалисты служб выполнили фактическую подачу напряжения на ЭПУ полигона твердых коммунальных отходов «Солопово».