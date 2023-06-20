Подмосковье 20 июня 2023, 08:22 Около 40 новых парков и скверов благоустроили в Химках за последние годы

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Более 100 зон отдыха благоустроили в Химках при поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева за последние годы. Также открыли 11 новых парковых зон и 28 именных скверов.

«Среди самых масштабных реализованных проектов последних лет — новый парк в микрорайоне Подрезково, парк „Экоберег“ в Левобережном и зона отдыха „Два берега“ в Старых Химках. Также в 2022-м за счет частных инвестиций мы открыли парк „Лукоморье“ в Сходне», — рассказал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

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Сейчас ведется благоустройство Химкинского лесопарка площадью более 130 гектаров. Работы проведут в два этапа в рамках программы губернатора Подмосковья «Парки в лесу».

Сначала установят детскую площадку, обустроят входные группы с навесами и тихие зоны для отдыха около водоема, проложат велодорожки, установят уличное освещение и видеонаблюдение. В следующем году благоустроят родник Святого Георгия: расчистят территорию, восстановят мост, обустроят удобный и безопасный подход к воде. Также построят две парковки на 140 мест.

Также в Химках продолжается реконструкция парка имени Толстого. Этой весной там запустили новое колесо обозрения высотой 50 метров, сухой фонтан с интерактивной подсветкой, обустроили одну из трех детских площадок, новый веревочный парк, скалодром, площадку для йоги и танцев. Впереди обустройство скейт-парка, реконструкция входных групп, обновление пляжа, запуск кольцевого веломаршрута протяженностью более двух километров и многое другое.

В ближайшие годы в Химках также благоустроят парк «Яковлево», Барашкинский пруд и набережную Васко да Гама, а также модернизируют парки «Экоберег», «Подрезково» и скверы «Юбилейный» и «Юность».

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