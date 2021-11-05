Около 40 незаконных свалок ликвидировали в Люберцах за 9 месяцев

В Люберцах за девять месяцев ликвидировали порядка 40 несанкционированных свалок. Об этом сообщили в пресс-службе регионального оператора «ЭкоЛайн-Воскресенск».

Каждый день сотрудники мониторят ситуацию и ликвидируют незаконные свалки. По данным пресс-службы, уже вывезено 2273 кубометра отходов. В ведомстве напомнили, что за порядок и чистоту территории отвечает собственник земельного участка.

«Если вы обнаружили отходы, которые находятся в неположенном месте — на обочине дороги, в лесу, в поле или парке, у озера или реки, — обязательно сообщите нам об этом. Можно заполнить форму обращения на нашем сайте или написать нам в социальные сети», — говорится в сообщении.

После обнаружения мусора составляется акт, в котором указываются координаты объекта и собственник участка. Потом владельцу направляют уведомление о необходимости ликвидировать несанкционированную свалку в течение 30 дней.

Специалисты регионального оператора уберут мусор, если собственник не примет меры за это время. Но все расходы на это придется возместить владельцу участка.