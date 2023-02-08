Подмосковье 08 февраля 2023, 14:59 Около 40 многоквартирных домов отремонтировали в Сергиевом Посаде в прошлом году

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В 2022 году в Сергиевом Посаде отремонтировали 38 многоквартирных домов. Работы провели в рамках проекта «Жилье и городская среда».

У семи домов привели в порядок кровли, инженерные сети заменили в 10 строениях, а 25 лифтов — в 11 зданиях. Также в 12 многоэтажках отремонтировали фасады.

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«На территории Московской области реализуется самая масштабная по объему программа капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Российской Федерации», —напомнил министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.

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Программа будет действовать до 2019 года. В нее включили более 44 тысяч многоквартирных домов. С 2014 года в регионе привели в порядок порядка 16 тысяч зданий, а в прошлом — 3849.

Работы контролирует Управление технического надзора капитального ремонта. В домах меняют инженерные системы, лифты, ремонтируют фасады, крыши, подвалы, фундаменты и устанавливают общедомовые счетчики.

Ранее губернатору Московской области Андрею Воробьеву доложили, что капремонт объектов здравоохранения в Подмосковье продолжается. В этом году в порядок приведут 32 больницы.

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