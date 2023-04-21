Подмосковье 21 апреля 2023, 12:21 Около 40 лучших работников предприятий наградили в Балашихе в преддверии Дня труда

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Торжественная церемония награждения лучших сотрудников предприятий прошла во дворце культуры «Балашиха» 20 апреля. Почетные грамоты, знаки и благодарности в преддверии Дня труда Московской области получили около 40 работников образования, здравоохранения и социальной сферы.

Гостей мероприятия поздравили заместитель министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Юлия Баринова, депутат Мособлдумы Тарас Ефимов, глава Балашихи Сергей Юров и заместитель председателя Московского областного объединения организаций профсоюзов Валентина Акимова.

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Депутат Тарас Ефимов передал гостям праздника поздравление председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова, а также наградил шесть лучших работников предприятий города и трех представителей трудовых династий. Почетные грамоты и благодарности главы Балашихи за многолетний труд и профессиональные достижения получили 17 жителей округа.

«Хочу сказать большое спасибо всем рабочим коллективам Балашихи. Благодаря вам наш город и регион двигаются вперед и постоянно развиваются», — отметил глава городского округа Балашиха Сергей Юров.

День труда в Московской области празднуют с 2007 года каждую третью субботу апреля.

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