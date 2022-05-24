Около 40 литров крови собрали в Балашихе в рамках донорской акции

В Балашихе удалось собрать около 40 литров донорской крови. Вся она отправится в детское отделение Московского областного онкодиспансера.

Источник фото: телеканал «360»

Донорская кровь — один из главных помощников в лечении тяжело больных детей. Хороший пример — Александр Андреев. Мальчику в феврале поставили диагноз — лейкоз, а сегодня Саша уже сетует на неудобство дистанционной учебы. Размышляет, кем лучше стать — журналистом или поэтом. Болезнь ушла на второй план — показатели улучшились, в том числе и благодаря донорской крови.

«У меня всегда проходят дни хорошо. Никогда ни о чем не сожалею. Всегда хорошо и интересно. Люблю читать, люблю заниматься разными поделками», — поделился Александр Андреев.

Вместе с мамой Саша провел в больнице 33 дня. Само лечение длится около двух лет. Сейчас мальчику донорская кровь не требуется, но нужно быть готовым ко всему. В любой момент может упасть уровень лейкоцитов и тромбоцитов.

«С каждым может случиться. Просто вот такой вот период жизни, его надо пройти. Все будет отлично и хорошо», — делится мама Александра Светлана Андреева.

Помощь маленьким пациентам нужна всегда. Ежедневно около 10 детей нуждаются в донорской крови. Поделиться ею можно не только во время акции. Всех неравнодушных ждут в отделении переливания крови Московского областного онкодиспансера со вторника по пятницу с 8 до 12 часов дня.