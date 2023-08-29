Около 40 художников стали участниками выставки «Осенний вернисаж» в Солнечногорске | 360°

Подмосковье 29 августа 2023, 13:00 Около 40 художников стали участниками выставки «Осенний вернисаж» в Солнечногорске Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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Выставка «Осенний вернисаж» открылась в Солнечногорске. Участие в ней принимают 39 художников из Солнечногорска и Химок. Все они — члены Союза художников Подмосковья.

Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

Первая выставка «Осенний вернисаж» прошла в 1998 году. Тогда в ней приняли участие всего шесть местных художников.

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Сегодня же в Солнечногорске представили 140 работ. Увидеть их можно будет в музейно-выставочном центре «Путевой дворец» до 15 октября. Выставка работает со среды по воскресенье — с 10:00 до 16:00.

«„Осенний вернисаж“ является главной выставкой солнечногорских художников, в которой принимают участие как именитые мастера, так и только начинающие свой творческий путь», — отметил заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Николай Минаев.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в рамках проекта «Лето в Подмосковье» в регионе пройдут сотни фестивалей и других развлекательных мероприятий.

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