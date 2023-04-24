Подмосковье 24 апреля 2023, 16:23 Около 4 тысяч жителей Богородского округа стали участниками областного субботника

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Областной субботник прошел в Богородском округе. Участие в нем приняли около четырех тысяч жителей, они привели в порядок 28 площадок.

Центральный парк стал самой масштабной площадкой апрельского субботника — в порядок привели около 50 гектаров территории. Более 200 человек вместе с главой округа собрали старую листву и ветки, очистили газоны и заборы.

«Это уже, конечно, у нас не первый субботник. Люди выходят и делают свой дом, свою землю чище, комфортнее, благоустроеннее. Всем огромное за это спасибо», — сказал глава Богородского городского округа Игорь Сухин.

Также субботник прошел во дворе дома № 9а на улице 28 Июня. Он пострадал от взрыва газа в сентябре 2021 года. Вместе с жителями порядок около восстановленного дома наводил директор Союза «Ногинская Торгово-промышленная палата» Магомет Сакалов. Там убрали прошлогоднюю листву, привели в порядок цветочные клумбы и покрасили лавочки.

Уборка прошла и в микрорайоне Полигон. Активисты собрали листву и мелкий мусор на придворовых территориях.

Напомним, ранее в Подмосковье выбрали более тысячи площадок для проведения субботников.Губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал эту апрельскую акцию доброй традицией.

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