Подмосковье 12 декабря 2023, 10:24 Около 4 тысяч задач по очистке домов от сосулек и снега выполнили в Подмосковье в декабре ГЖИ МО

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Управляющие компании провели около 45 тысяч осмотров жилых домов с помощью мобильного приложения «Проверки Подмосковья» в декабре. Из пяти тысяч сформированных заданий по очистке от снега и сосулек выполнили уже 75%. Процесс держит на контроле Госжилинспекция.

После осмотров возникла необходимость очистки 5 170 конструкций МКД. Именно столько заданий для УК сформировали на основании выводов искусственного интеллекта. Чаще всего в уборке нуждались козырьки и крыши, балконы и лоджии, водостоки и входные группы.

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К 12 декабря коммунальщики выполнили 3 885 заявок.

Самый большой объем работ получился в Воскресенске (801 задание и 23% отработки), Наро-Фоминске (738 и 63% выполнены) и Красногорске (636 задач, 88% которых УК отработали). Полностью со всеми заданиями справились в 22 городских округах. Среди лидеров Руза, Лобня и Люберцы.

Борьба с последствиями снегопадов в Московской области остается в «зоне особого внимания». На это указал губернатор Андрей Воробьев на совещании с зампредами.