Подмосковье 11 апреля 2023, 14:46 Около 4 тысяч школьников Подмосковья стали участниками олимпиады по выставке в «Новом Иерусалиме» ОЦ "Взлёт"

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Около четырех тысяч школьников поучаствовали в очном туре олимпиады по направлению «История и музеи» на базе «Нового Иерусалима».

В Минобразования отметили, что направление стало популярным среди школьников. В этом году ее посвятили выставке «Под знаком Рубенса. Фламандская живопись XVII века из музеев и частных собраний России».

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«Это отличная возможность лучше познакомиться с искусством, историей и культурой. Очный этап проходил в музее, чтобы ребята воочию познакомились с шедеврами мирового уровня», — отметили в ведомстве.

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