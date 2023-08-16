Подмосковье 16 августа 2023, 13:56 Около 4 тысяч первоклассников пойдут в школы Химок в сентябре Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Образовательные учреждения Химок подготовились к новому учебному году. Так, более 35 тысяч детей придут в школы округа в сентябре, в том числе четыре тысячи первоклассников.

Пресс-служба администрации г.о. Химки

Профильные ведомства проверили образовательные учреждения округа на безопасность, соблюдение санитарных норм и материально-техническое оснащение. Все они готовы к предстоящему учебному году.

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Сегодня в Химках существует 22 образовательных комплекса, три средние школы, шесть детских садов, а также «Школа равных возможностей», «Дом детского творчества» и школа-интернат «Кадетский корпус». В последней провели масштабный ремонт. Реконструкция в учреждении началась в феврале, сейчас здание полностью преобразилось как изнутри, так и снаружи. Это был первый капитальный ремонт почти за век существования школы.

«За 10 лет при поддержке Андрея Юрьевича Воробьева мы построили 15 новых школ и 37 детских садов в Химках. Еще девять мини-садов мы открыли по программе „Палисадики“», — отметил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Пресс-служба администрации г.о. Химки

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что важной задачей перед началом учебного года является поддержка малообеспеченных и многодетных семей. Выплаты к 1 Сентября получили 100 тысяч детей.

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