Подмосковье 05 июля 2023, 15:53 Около 4 тысяч первоклассников Подмосковья получат рюкзаки со школьными принадлежностями Министерство социального развития Московской области

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Около четырех тысяч подмосковных первоклассников получат рюкзак со школьными принадлежностями к началу учебного года. Об этом сообщила пресс-служба Министерства социального развития Московской области.

«В этом рюкзаке есть все, что может потребоваться юному школьнику: тетради, пенал, канцелярия, пластилин», — отметила глава ведомства Людмила Болатаева.

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Также в Минсоцразвития добавили, что портфели вручат семьям будущих школьников, в которых доход на каждого члена не превышает 17 277 рублей. Для получения этой услуги подавать заявление не требуется — сотрудники социальной службы разнесут рюкзаки нуждающимся в течение августа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал усилить контроль за ремонтом школ в регионе.

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