Подмосковье 02 марта 2023, 16:23 Около 4 тысяч контейнерных площадок привели в порядок в Подмосковье за зиму

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За зиму жители Подмосковья оставили почти четыре тысячи замечаний о порядке на мусорных площадках на портале «Добродел». Из них 775 было получено в феврале. Об этом сообщила глава ГУСТ Светлана Аипова.

«В феврале в Главное управление содержания территорий поступило 775 обращений о необходимости привести контейнерные площадки в нормативное состояние: навалы вокруг контейнеров не только портят внешний вид территории, но и зачастую мешают подойти к бакам», — сказала она.

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Глава ведомства добавила, что большинство сообщений за зиму пришли из Ленинского округа, это 360 заявок. Еще 268 поступило из Домодедова и 252 — из Подольска.

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