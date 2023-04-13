13 апреля 2023, 09:19
Около 4 тысяч ям отремонтировали на дорогах Подмосковья за сутки
Ямочный ремонт дорог после зимы активно проводится в Московской области. За прошлые сутки в регионе устранили около четырех тысяч дефектов покрытия.
«Службы усиленно работают, чтобы к 1 мая привести дороги региона в норматив. Сначала ямы оцифровываются в специальной программе с указанием геометки, затем выполненная работа подтверждается в этой же программе фотоматериалами», — отметили в Минтрансе Подмосковья.С 2016 года весь ямочный ремонт контролируется через автоматизированную программу СКПДИ.
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Все планы по уборке дорог в Подмосковье выполнят к 1 мая, такую задачу поставил губернатор Андрей Воробьев. Сейчас по этому направлению лидируют Пушкино, Восход, Долгопрудный, Наро-Фоминск и Королев.
Дороги
Ремонтные работы
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