Подмосковье 17 августа 2023, 09:10 Около 4 тысяч человек посетили стадионы школы № 4 в Солнечногорске с 1 июня пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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Стадионы при двух корпусах школы № 4 в Солнечногорске открыли для всех любителей спорта с 1 июня. Этим летом их смогли посетить около четырех тысяч человек.

Всего в Солнечногорске для населения открыто восемь стадионов. Ежедневно спортивные объекты в школе № 4 посещают порядка 50 человек, в лицеях № 8 и № 1 и школе № 2 — 30 человек, а стадионы при Алабушевской, Менделеевской и Обуховской школах — до 25 человек.

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Напомним, возможность заниматься спортом на территории образовательных учреждений появилась в Подмосковье благодаря программе «Открытый стадион».

«Школьный стадион часто работает в дневное время, вечером реже, а летом часто не работает: 417 школьных стадионов мы открыли для жителей. Спасибо директорам, которые приняли это предложение и дали большему количеству людей возможности заниматься спортом», — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Глава региона отметил, что модернизацию спортивной инфраструктуры в Подмосковье продолжат — в порядок приведут все устаревшие площадки и стадионы.

Так, уже началась реконструкция стадиона в микрорайоне Тимоново в Солнечногорске. Там обновят футбольное поле, построят зону для воркаута и занятий легкой атлетикой, универсальную спортивную площадку и трибуны.

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