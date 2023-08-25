25 августа 2023, 09:16
Около 4 тысяч человек посетили фестиваль «Город танцует в парках» в Подольске
Фестиваль «Город танцует в парках» прошел в Подольске. Его посетили около четырех тысяч жителей. На сцене выступили 10 команд из разных хореографических студий округа.
Фестиваль «Город танцует в парках» пройдет в 16 округах Подмосковья. Команды из Подольска представили на суд жюри много необычных номеров, например, танец «Когда забыли спрей от комаров».
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«У нас практически в каждом учреждении есть коллективы, которые заслуживают уважения. Они достойно представляют Подольск на разных площадках России и зарубежья», — отметила заместитель главы администрации городского округа Подольск Татьяна Ропот.
После каждого выступления участники получали комментарии от профессионалов, в том числе от председателя жюри, заслуженного артиста России, хореографа Егора Дружинина.
«Правильно, что ребята танцуют не какие-то банальные вещи, а что-то с претензией на оригинальность, на какую-то мысль, на какое-то послание. Все это позволяет им расширить горизонты своего собственного кругозора и стать гораздо более интересными художниками, артистами. Этим Подольск порадовал», — отметил Егор Дружинин.
Победителем стал коллектив мастерской современного танца Silentium. Девушки исполнили танго «Магнолия». Они прошли в финал и теперь представят Подольск на гала-концерте, который объединит лучших танцоров со всей Московской области.
Завершился праздник мастер-классом и выступлением участников шоу «Танцы».
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в рамках проекта «Лето в Подмосковье» в регионе пройдут сотни фестивалей и других развлекательных мероприятий.
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