Подмосковье 15 февраля 2024, 11:26 Около 4 тысяч человек посетили дизайнерские карусели в Подмосковье за неделю Министерство благоустройства Московской области

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За неделю на дизайнерских каруселях в парках Подмосковья прокатились почти четыре тысячи раз. Прокатиться на аттракционе можно бесплатно в восьми городах региона.

Как рассказали в министерстве благоустройства Подмосковья, карусели установили по программе губернатора. Их облик разработал художник Денис Симачев. Аттракционы оснащены яркой подсветкой и стереоаудиосистемой.

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Карусели установили в Домодедове, Одинцове, Сергиевом Посаде, Ногинске, Воскресенске, Коломне, Волоколамске и Чехове.

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