Подмосковье 10 июля 2023, 16:13 Около 4 миллионов жителей Подмосковья смогут экономить на коммунальных платежах с помощью СБП

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МосОблЕИРЦ запустил новую акцию для абонентов. Так, с 10 июля жители Подмосковья могут экономить на оплате коммунальных счетов, проводя операции через СБП. Об этом сообщили в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

«Около четырех миллионов жителей Подмосковья смогут каждый месяц экономить на коммунальных платежах. Это наш второй большой проект совместно с Национальной системой платежных карт», — отметил генеральный директор МосОблЕИРЦ Олег Савельев.

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По его словам, акция с платежной системой «Мир» оказалась востребованной в Подмосковье: благодаря ей число пользователей личного кабинета единого расчетного центра удвоилось. Теперь с помощью Системы быстрых платежей оплачивать счета можно с тройной выгодой: без комиссии, со скидкой и коммунальными бонусами. В моменте оплаты сумма платежа уменьшится на 1%. Акция продлится до 31 декабря 2023 года.

«Скидки на оплату коммунальных услуг — уникальная акция, которая впервые проводится в Московской области. Благодаря выгодным и интересным предложениям личным кабинетом МосОблЕИРЦ все активнее пользуются и молодежь, и пожилые люди», — рассказал министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что на модернизацию системы ЖКХ Подмосковье направит 320 миллиардов рублей. Он подчеркнул, что работа в данной сфере должна быть прозрачной и своевременной.

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