Комфортнее и безопаснее. Около 4 км тротуаров отремонтировали в Луховицах

В городском округе Луховицы отремонтировали и обустроили 3,7 км тротуаров. Работы велись совместно силами администрации муниципалитета и Мосавтодора. Об этом сообщила пресс-служба администрации Луховиц.

За счет средств муниципального бюджета обновлено около 1,3 тысячи метров асфальтовых пешеходных дорог — это пять тротуаров на улицах Пушкина, Гайдара, Заречной, Октябрьской и Школьной. Порядка 1,4 тысячи метров тротуаров сделано с предоставлением субсидии областного Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры — тротуар на улице Зубачева протяженностью с километр, а также тротуары на улицах Парковая и проезде № 7.

Для повышения безопасности дорожного движения новые тротуары появились там, где прежде их никогда не было: на участках автодорог Белоомут — Ловцы с 0,5 км по 0,8 км, М5 «Урал» — Кончаково — Д3 с 0 км по 0,2 км, Красная Пойма — Двуглинково — Озерицы — Подлипки — Головачево с 0,2 км по 0,3 км. Общая протяженность новых тротуаров — около 600 метров.

Обновлен тротуар на нескольких участках автодороги Дединово — Сельниково, на участках дороги Луховиц — Городна — Берхино, М5 «Урал» — Нижнее Маслово — Орешково, Красная Пойма — Двуглинково — Озерицы — Подлипки — Д2. Их общая протяженность составила почти 480 метров.

Генеральный директор Комбината по благоустройству и бытовому хозяйству Луховиц Ольга Шестакова подчеркнула, что в этом году проводится большая работа по ремонту и строительству тротуаров, намного больше, если сравнивать с прошлым годом.

«Мы работаем для жителей. Совершенствуем работу за счет расширения технического парка. Спасибо губернатору Андрею Воробьеву, он дает нам такую возможность, поэтому успеваем сделать больше», — отметила Ольга Шестакова.

Источник фото: администрация городского округа Луховицы

Анна Федоренко проживает на улице Зубачева в Луховицах и очень рада, что там появился долгожданный тротуар. «Мы просили тротуар еще когда Владимир Николаевич (Барсуков — прим. ред.) только стал главой округа, но не ждали, что наша просьба будет исполнена. По этой улице раньше очень страшно было ходить — несутся машины мимо на огромной скорости, грязь с обочины была под ногами. Теперь прогулка превратилась в удовольствие. Спасибо главе округа и его команде за эту важную работу», — сказала Анна Федоренко.

Глава городского округа Луховицы Владимир Барсуков заметил, что жители домов по улице Зубачева и других улицах давно просили сделать тротуары. Власти муниципалитета не могли оставить эту просьбу без внимания. Тротуары появились в рамках запланированного благоустройства.

Источник фото: администрация городского округа Луховицы

«Понятно, что в наследство от предыдущих властей нам досталась инфраструктура в не очень хорошем состоянии, поэтому много приходится делать и в городе, и в поселках буквально с нуля. В этом году мы потратили на дороги и тротуары 43 миллиона рублей, из них 38 — субсидии области, а пять — наши», — уточнил Владимир Барсуков.

По словам главы Луховиц, несмотря на уже выполненные работы, в округе осталось еще много дорог и тротуаров, которые нуждаются в благоустройстве, поэтому работы обязательно будут продолжены. «В 2020 году эта цифра будет увеличена. Область в следующем год нам субсидирует 45 миллионов рублей, а из своих мы планируем 15 миллионов направить на строительство тротуаров», — заключил Владимир Барсуков.