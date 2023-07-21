Подмосковье 21 июля 2023, 17:15 Около 4 километров линий электропередачи обновят в Балашихе к началу отопительного сезона Россети Московский регион

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В Подмосковье состоялась встреча исполняющего обязанности директора восточного филиала компании «Россети Московский регион» Федора Гутнева и депутата Госдумы Вячеслава Фомичева. Они обсудили вопросы качества и надежности электроснабжения жителей Балашихи.

Гутнев отметил, что главной причиной отключений электричества в округе являются устаревшие электрические сети, которые выходят из строя в непогоду. Для решения проблемы необходимо модернизировать сети.

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К началу нового осенне-зимнего сезона энергетики компании построят в Балашихе две кабельные линии 6 кВ, а также обновят более 4,3 километра воздушных линий 10 кВ и около двух километров кабельно-воздушных линий 6 кВ.

На встрече стороны также договорились о развитии установленных контактов, отметив их значимость для получения обратной связи и развития региона.

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