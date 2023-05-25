Подмосковье 25 мая 2023, 13:56 Около 38 тысяч собственников ранее учтенной недвижимости выявили в Подмосковье с начала года Фото Минимущества

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Более 38 тысяч новых записей в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) о правах на ранее учтенные объекты внесли в Подмосковье с начала 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба Министерства имущественных отношений Московской области.

Ведомство проконтролировало порядка 40% документов при содействии с органами местного самоуправления, которые активно проводят выездные мероприятия в целях проведения разъяснительных работ. С начала года управление Росреестра по Московской области осуществило государственную регистрацию ранее возникших прав более чем на шести тысячах объектах недвижимости.

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«Реализация Федерального закона от 30.12.2020 № 518-ФЗ „О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ“ направлена на наполнение Единого государственного реестра недвижимости достоверными и точными сведениями об объектах недвижимости и их правообладателях. Актуализированные сведения позволят повысить эффективность использования территорий и инвестиционную привлекательность региона, что позволит комплексно подходить к вопросам проектирования и строительства новых объектов. Для граждан выявление правообладателей является дополнительной защитой их имущества», — отметил исполняющий обязанности заместителя главы региональной службы Андрей Таланов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что количество обманутых дольщиков в Московской области стремительно уменьшается.

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