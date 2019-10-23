Около 3700 ям ликвидировали в Жуковском с начала года

Ямочный ремонт продолжается на дорогах городского округа Жуковский. Всего с начала года ликвидировали 3,7 тысячи ям, из них 1379 — на муниципальных дорогах, а 2321 — на дорогах регионального значения. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципального образования.

Дорожный ремонт сделали с помощью асфальтобетона и литого асфальта, общая площадь отремонтированных ям составила более 6,6 тысячи квадратных метров. На двух участках региональных дорог ремонт произвели большими картами, так как площадь ям составила свыше 9,5 тысячи квадратных метров.

Житель Жуковского Евгений Попов заметил, что город стал меняться. «Состояние дорог в городе становится с каждым годом лучше. Я здесь живу и регулярно передвигаюсь на машине, поэтому заметил положительные перемены. В частности, на улицах Чкалова и Гагарина асфальт стал ровнее», — поделился автомобилист.

Согласно плану на 2019 год, в городском округе полностью отремонтировали 19 дорог, на которых заменили асфальт и бортовой камень, обустроили тротуары и нанесли разметку. Работы были произведены на 10 муниципальных дорогах: на улицах Луч, Серова, Гастелло, Грищенко, Чаплыгина, Нижегородская, на 1-й и 2-й проездах Маяковского, Молодежном и Студенческом проездах. А также на девяти региональных дорогах: улицах Чкалова, Амет-хан Султана, Фрунзе, Горького, Гагарина, набережной Циолковского, улицах Праволинейная, Жуковского, Энергетическая.

Источник фото: администрация городского округа Жуковский

Дороги местного значения на улице Нижегородская, Студенческий проезд, улицах Гастелло и Грищенко были отремонтированы по результатам голосования жителей на портале «Добродел».

Глава городского округа Юрий Прохоров подчеркнул, что администрация Жуковского уделяет большое внимание качеству ремонта. После проведения работ состояние дорожного полотна проверяет специальная комиссия.

«В случае, если оно не соответствует современным стандартам и технической документации, мы обязываем подрядчика переделать работу за свой счет. Например, так было на улице Фрунзе. Асфальт перекладывали три раза — до тех пор, пока нас не устроило качество проведенных работ», — рассказал глава муниципалитета.

Источник фото: администрация городского округа Жуковский

Перед авиационно-космическим салоном МАКС, который прошел в Жуковском этим летом, было дополнительно отремонтировано еще четыре дороги: улицы Береговая, Гудкова, Баженова, Келдыша — они служили резервными подъездными дорогами к месту проведения авиасалона.

По данным Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, городской округ Жуковский вошел в число муниципалитетов, ставших лидерами по качеству ремонтных работ.

До конца октября перед главами округов поставлены задачи по формированию плана ремонта на 2020 год. В этом году в Подмосковье отремонтировали свыше 1,7 тысячи муниципальных и более 480 региональных дорог.