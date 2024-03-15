Подмосковье 15 марта 2024, 14:54 Около 370 участников молодежных парламентов Подмосковья привлекли к помощи в дни выборов

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Молодежь Подмосковья активно включилась в работу на выборах президента России. Наблюдателями на участках выступают в том числе около 370 представителей молодежных парламентов.

«Молодой наблюдатель — это в первую очередь неравнодушный человек, который хочет четко знать, как все организовано, чтобы не попасть ни под какое влияние. Все они понимают, на что обращать внимание, как вести себя, где брать достоверную информацию и что является первоисточником», — отметила председатель комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Линара Самединова.

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Молодые парламентарии Подмосковья также принимают активное участие в выборах — не только голосуют, но и помогают в организации выборного процесса.

«Они стали членами и председателями УИК, а также наблюдателями. Порядка 370 членов молодежных парламентов задействованы на выборах. Они отмечают, что с самого утра молодежь активно голосует», — говорит председатель Московского областного молодежного парламента Татьяна Некрасова подчеркнула.

Выборы президента России в этом году совпали с масленичной неделей. С учетом этого во всех городских округах Подмосковья возле избирательных участков запланированы культурные программы, о чем сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Жителей угостят блинами.

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