Подмосковье 13 февраля 2024, 11:55 Около 350 жителей Солнечногорска приняли участие в гонке «Лыжня России» Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск

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Всероссийская гонка «Лыжня России» прошла на базе Олимпийского центра «Планерная» в Химках. На старт подмосковного этапа вышли порядка 10 тысяч спортсменов, среди них — 350 жителей Солнечногорска.

Участников соревнований поприветствовали секретарь Совета при президенте России по развитию физической культуры и спорта Марат Филиппов, зампредседателя Госдумы Сергей Неверов, заместитель министра спорта России Одес Байсултанов, олимпийские чемпионки Ирина Роднина и Светлана Нагейкина. Спортсмены разного возраста и уровня подготовки пробежали дистанцию в 10 километров.

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«Ежегодно солнечногорцы принимают самое активное участие в главном лыжном масс-старте страны. Высокий интерес проявляют как любители этого вида спорта, так и профессионалы, достойно представляющие городской округ на крупных соревнованиях. Особо хочется выделить наших „долголетов“, которые в своем почетном возрасте уверенно преодолевают дистанции, заряжая своей энергией и оптимизмом», — отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Николай Минаев.

В 2024 году «Лыжня России» была посвящена 80-летию полного снятия блокады Ленинграда. Она проходила в 72 регионах страны, количество ее участников составило порядка 1,5 миллиона человек. Соревнования прошли в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев побывал в лесопарке «Шишкин лес», где недавно оборудовали новую лыжню. Место для катания уже оценили любители активного отдыха.

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