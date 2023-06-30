Подмосковье 30 июня 2023, 16:18 Около 350 врачей получили земельные участки в Подмосковье бесплатно с начала года Фото пресс-службы гоРаменский

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Почти 350 врачей получили землю по льготной программе с начала года в Подмосковье. Больше всего участков медикам предоставили в Воскресенске.

Как рассказали в Минимуществе Подмосковья, программа «Земля врачам» дает возможность медикам получить участки в безвозмездное пользование. По словам главы ведомства Наталья Адигамовой, это позволяет привлечь больше специалистов к работе в регионе.

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«Медикам, чьи специальности являются дефицитными в регионе, мы предоставляем в безвозмездное пользование земельные участки для строительства дома или ведения личного подсобного хозяйства, садоводства. За шесть месяцев этого года уже почти 350 врачей получили заветные сотки», — добавила она.

С начала года землю предоставили 62 врачам в Воскресенске, 54 — в Ступине, 47 — в Пушкино, 44 — в Раменском, а также по 24 в Орехово-Зуеве и Коломне.

Всего с начала работы программы земельные участки получили 1950 медиков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность командной работы для привлечения врачей в больницы.

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