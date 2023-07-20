Подмосковье 20 июля 2023, 16:17 Около 350 рабочих мест появится на новом складе спецодежды в Раменском АО «Восток-Сервис-Спецкомплект»

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В Раменском построят склад для хранения спецодежды и средств индивидуальной защиты. Об этом сообщили в Министерстве жилищной политики Московской области.

Инвестиции в проект составят 3,5 миллиарда рублей, а его реализация позволит создать в округе около 350 рабочих мест. На складе будут храниться одежда и средства индивидуальной защиты для предприятий энергетической, нефтяной, газовой промышленности и других компаний.

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Проект сопровождал персональный менеджер ЦСС, который помогал оформить необходимые документы.

В июне губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и генеральный директор компании КСМК-М4 Михаил Кондратенко подписали соглашение о строительстве завода газоблоков в Ступине. Договор заключен на полях ПМЭФ.

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