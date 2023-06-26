Подмосковье 26 июня 2023, 13:35 Около 350 человек проверили свое здоровье в парках Подмосковья в выходные Пресс-служба Минздрава МО

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Акция «Проверь здоровье в парке» прошла в минувшие выходные в Подмосковье. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Московской области.

«Всего в рамках акции за прошедшие выходные свое здоровье проверили почти 350 человек, а за все время проведения 2,3 тысячи человек», — отметила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

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Участникам акции проводили антропометрию, измеряли артериальное и внутриглазное давление, а также брали у них общий анализ крови. Результаты обследования придут пациентам в личный кабинет на «Госуслугах». При необходимости жителям назначат дополнительные обследования в поликлинике.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в медицине будут внедрять умные сервисы Сбербанка.

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