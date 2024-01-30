Подмосковье 30 января 2024, 14:25 Около 3,5 тысячи человек прокатились на дизайнерских каруселях в Подмосковье за неделю Пресс-служба Минблаго МО

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За неделю на дизайнерских каруселях в подмосковных парках прокатились около 3,5 тысячи человек. Аттракционы находятся в Домодедове, Одинцове, Сергиевом Посаде, Ногинске, Воскресенске, Коломне, Волоколамске и Чехове.

Как рассказали в министерстве благоустройства Подмосковья, разработанные дизайнером Денисом Симечевам карусели установили по поручению губернатор Андрея Воробьева. Все восемь аттракционов бесплатные для жителей и гостей области.

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Карусели оснащены стереоаудиосистемой и яркой подсветкой. Одновременно на одном аттракционе могут прокатиться 44 человек.

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