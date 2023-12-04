Подмосковье 04 декабря 2023, 16:05 Около 35 тысяч человек пришли на открытие зимнего сезона в парках Подмосковья Министерство культуры и туризма МО

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Торжественное открытие зимнего сезона прошло в парках Подмосковья 1 декабря. В этот день культурно-развлекательные мероприятия посетили около 35 тысяч человек.

Для жителей и гостей региона подготовили разнообразную программу: зажжение новогодней иллюминации, флешмобы, ярмарки, лотереи и другие развлечения. Всех желающих угощали горячими напитками.

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Посетители также побывали на праздничных концертах и театральных программах.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru уже есть афиша новогодних мероприятий в Подмосковье. Информация об утренниках, спектаклях, мастер-классах, концертах и других представлениях пополняется каждый день.

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