Подмосковье 21 июня 2023, 13:23 Около 3,5 тысяч человек побывали на семейном фестивале в Павловском Посаде

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Семейный фестиваль прошел в музейно-выставочном комплексе «Княжий двор» в Павловском Посаде. Он был посвящен году педагога в России. Площадку посетило около 3,5 тысяч человек.

Мероприятие «7яФест» посетил глава городского округа Павловский Посад Денис Семенов, он отметил важность сохранения семейных ценности в современном мире.

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За активную жизненную позицию и достойное воспитание детей на фестивале многодетные семьи получили благодарственные письма, грамоты и ценные подарки.

Фестиваль объединил людей разных интересов и возрастов. В этот день в Павловский Посад приехали гости со всего Подмосковья. На сцене праздничное настроение создавали творческие коллективы округа. Главным подарком для всех стал огромный торт-мороженое.

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