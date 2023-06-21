21 июня 2023, 13:23
Около 3,5 тысяч человек побывали на семейном фестивале в Павловском Посаде
Семейный фестиваль прошел в музейно-выставочном комплексе «Княжий двор» в Павловском Посаде. Он был посвящен году педагога в России. Площадку посетило около 3,5 тысяч человек.
Мероприятие «7яФест» посетил глава городского округа Павловский Посад Денис Семенов, он отметил важность сохранения семейных ценности в современном мире.
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За активную жизненную позицию и достойное воспитание детей на фестивале многодетные семьи получили благодарственные письма, грамоты и ценные подарки.
Фестиваль объединил людей разных интересов и возрастов. В этот день в Павловский Посад приехали гости со всего Подмосковья. На сцене праздничное настроение создавали творческие коллективы округа. Главным подарком для всех стал огромный торт-мороженое.
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