Подмосковье 16 января 2023, 16:45 Около 34 тысяч льготников из Подмосковья смогут отдохнуть на курортах в 2023 году Unsplash

Читать 360tv в

Почти 930 миллионов рублей направят на санаторно-курортное лечение льготников Подмосковья в 2023 году. Поправить свое здоровье и отправиться на курорт смогут около 34 тысяч человек.

«Льготники отправятся в Крым и Краснодарский край, в санатории Минеральных Вод и средней полосы России. Количество путевок для детей-инвалидов и федеральных льготников, в том числе ветеранов боевых действий, увеличено», — рассказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

Реклама

Бесплатную путевку в санаторий можно получить по медицинским показаниям. В Министерстве социального развития Подмосковья уточнили, что мерой поддержки могут воспользоваться также инвалиды, пенсионеры и ветераны труда, а также дети-инвалиды и их сопровождающие. Подать заявление, а также проверить свою очередь на получение путевки можно на региональном портале госуслуг.

Реклама

Губернатор Андрей Воробьев отметил важность помощи инвалидам и сиротам. Глава региона подчеркнул, что поддержка людей, попавших в сложные ситуации, — вопрос, требующий участия не только власти, но и некоммерческого блока.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».