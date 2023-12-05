05 декабря 2023, 12:43
Около 3,3 тысячи машин эвакуировали из-за нарушений правил парковки за неделю в Подмосковье
Около 3,3 тысячи машин переместили на штрафстоянку в Подмосковье за неделю. Их эвакуировали из-за нарушений правил парковки. Это на 130 меньше, чем неделей ранее.
Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, узнать расположение эвакуированной машины можно по телефону Единой справочной службы по перемещенным транспортным средствам 8 (800) 444-58-34 или на сайте Центра безопасности дорожного движения.
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Водителей призывают не нарушать правила парковки и не мешать проезду экстренных служб и спецтехники.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о старте основного этапа реконструкции Каширского шоссе. В следующем году там появится развязка с Володарским шоссе.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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