Подмосковье 16 июня 2023, 02:30 Около 33 тысяч заявлений подали в подмосковный Росреестр с помощью «одной кнопки»

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С начала 2023 года органы местного самоуправления подали в подмосковный Росреестр около 33 тысяч заявлений в электронном виде. Об этом сообщили в региональном министерстве имущественных отношений.

«Схема абсолютно проста: граждане обращаются в местную администрацию, к примеру за постановкой или снятием с государственного кадастрового учета объектов недвижимого имущества, специалисты, в свою очередь, воспользовавшись "одной кнопкой“, самостоятельно подают заявления в областной Росреестр, который отрабатывает их в максимально короткие сроки», — рассказала министр Наталья Адигамова.

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В прошлом году в Росреестр Подмосковья поступило от органов местного самоуправления 84 тысячи заявлений в электронном виде.

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